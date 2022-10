Formula 1, Hamilton: "L'obiettivo è battere le Alpine"

08-10-2022 13:11

Le qualifiche di Suzuka (dove il britannico ha vinto 4 volte nelle ultime 6 gare) non sono state entusiasmanti per la Mercedes: Lewis Hamilton ha chiuso al 6^ posto, mentre George Russell è finito dietro al compagno di Scuderia di due posizioni.

E così l’obiettivo del fine settimana nipponico non è più centrare quella vittoria che consentirebbe al 7 volte Campione del Mondo di aver vinto un GP in tutte le sue stagioni di Formula 1, ma prevalere sulla Alpine oggi davanti nelle prove (Esteban Ocon è quinto): “Sapevamo che non saremmo stati in grado di competere per la prima fila o per la vittoria, le Red Bull e le Ferrari sono di un altro livello qui e noi abbiamo alcuni limiti fondamentali con la nostra macchina. È bello guidare qui ed è stata una sessione pulita per me, ma siamo ancora lontani dal ritmo definitivo. Stiamo spingendo al massimo e ci sentiamo forti nelle curve, ma perdiamo tanto sui rettilinei. Domani spero che saremo un po’ più vicini, forse anche il meteo giocherà un ruolo. Non credo che potremo competere con le vetture davanti, ma spero che riusciremo a battere le Alpine. Mi concentrerò semplicemente sul centrare un risultato migliore di quello ottenuto lo scorso fine settimana”