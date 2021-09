Formula 1, il GP d'Italia in diretta live

Warm up in corso, tutto pronto per la partenza di questo Gran Premio di Italia.14:58

PRE GARA

A Monza la griglia di partenza è stata determinata dalla seconda Sprint Race della storia della F1. Bottas ha preceduto Verstappen, ma sarà il pilota Red Bull a scattare dalla prima casella dello schieramento vista la penalità del finlandese per cambio di power unit (partirà dal fondo). A seguire c’è Ricciardo, mentre Hamilton, partito male, ha chiuso solo quinto preceduto anche dall’altra McLaren di Norris. Non benissimo le Ferrari: sesto posto per Leclerc, settimo per Sainz. Buon ottavo posto, invece, per Giovinazzi con l’Alfa Romeo.

La Sprint Race ha assegnato 3 punti iridati a Bottas, 2 a Verstappen e 1 a Ricciardo e dunque Verstappen, prima della gara vera e propria, in classifica iridata è ora a +5 su Hamilton.

Questo l’ordine d’arrivo della Sprint Race di Monza:

1. Bottas (Fin – Mercedes)

2. Verstappen (Ola – Red Bull) +2”3

3. Ricciardo (Aus – McLaren) +14”5

4. Norris (Gbr – McLaren) +18”8

5. Hamilton (Gbr – Mercedes) +20

6. Leclerc (Mon – Ferrari) +23”4

7. Sainz (Spa – Ferrari) +27”9

8. Giovinazzi (Ita – Alfa Romeo) +31

9. Perez (Mes – Red Bull) +31”6

10. Stroll (Can – Aston Martin) +38”6

11. Alonso (Spa – Alpine) +39”7

12. Vettel (Ger – Aston Martin) +41”1

13. Ocon (Fra – Alpine) +43”3

14. Latifi (Can – Williams) +45”9

15. Russell (Gbr – Williams) +46”8

16. Tsunoda (Giap – Alpha Tauri) +49”9

17. Mazepin (Rus – Haas) +1’02”5

18. Kubica (Pol – Alfa Romeo) 1’05”

19. Schumacher (Ger – Haas) 1’06”

20. Gasly (Fra – Alpha Tauri) rit.

