Formula 1, la diretta del GP di Francia sul Circuit Paul Ricard. LIVE

Da Le Castellet è tutto, grazie per aver seguito la diretta scritta del GP di Francia e arrivederci al 31 luglio per il GP d’Ungheria.16:45

Grazie a questa vittoria, Verstappen sale a quota 233 punti incrementando il vantaggio su Charles Leclerc (170 punti), ritiratosi durante la gara.16:44

Verstappen, sfruttando al meglio l’uscita di scena di Leclerc al diciassettesimo giro (al comando in quel momento), trionfa al Paul Ricard incrementando ulteriormente il suo vantaggio in classifica iridata. Ottima prestazione del team Mercedes che porta entrambi i piloti sul podio. In casa Ferrari, dopo il ritiro di Leclerc, ci ha pensato Carlos Sainz a risollevare gli animi dei tifosi ferraristi: lo spagnolo, partito dalla 19ª posizione, nonostante la penalità di cinque secondi rimediata nel corso del primo pit stop, ha sfruttato tutto il potenziale della sua monoposto rimontando fino alla quinta posizione finale e conquistando il punto addizionale per il giro più veloce in gara.16:47

GIRO 53: Max Verstappen vince il GP di Francia davanti a Lewis Hamilton e George Russell. Ottima quinto posto per Carlos Sainz, partito dall'ultima fila e autore di una grande gara con tanti sorpassi spettacolari.16:34

GIRO 52: Perez prova a rimanere vicino a Russell. Il messicano lotta per recuperare la terza posizione.16:31

GIRO 51: Russell, sfruttando al meglio la ripartenza dopo la Virtual Safety Car, supera Perez prendendosi la terza posizione. Ora, entrambe le Mercedes sono virtualmente sul podio.16:30

GIRO 50: OUT ZHOU. I commissari decidono di applicare la Virtual Safety Car per poter spostare la monoposto lasciata in una zona pericolosa del tracciato.16:30

GIRO 49: Verstappen continua a spingere nel tentativo di fare il giro veloce.16:27

GIRO 48: Ennesimo giro veloce di Sainz che ha scavalcato Alonso. Il ferrarista è il pilota più veloce in pista.16:25

GIRO 47: Russell continua a cercare lo spazio per superare Perez. Il messicano difende strenuamente la terza posizione.16:24

GIRO 46: Sainz ha ripreso la sua rimonta. Ora lo spagnolo punta la quinta piazza occupata da Alonso.16:22

GIRO 45: Giro veloce per Sainz. Lo spagnolo ha superato Ocon e Norris prendendosi la sesta posizione.16:22

GIRO 44: Russell continua a pressare Perez. Intanto i commissari stanno indagando sul contatto tra i due piloti. Davanti, Verstappen rimane saldamente al comando.16:18

GIRO 43: Pit stop per Sainz. Lo spagnolo, dopo aver scontato la penalità, rientra in pista in nona posizione.16:17

GIRO 42: Contatto tra Russell e Perez. Il messicano riesce a mantenere la quarta posizione.16:16

GIRO 41: Sorpasso meraviglioso di Sainz su Perez!! Lo spagnolo, dopo una serie di tentativi, supera il messicano della Red Bull sul rettilineo finale.16:15

GIRO 40: Russell è a due secondi da Sainz. Il ferrarista deve guardarsi dall'arrivo del pilota Mercedes. Davanti, tutto invariato.16:12

GIRO 39: Sainz continua a mettere pressione a Perez mentre Russell sfruttando il duello fra i due piloti si è riavvicinato al ferrarista.16:11

GIRO 38: Verstappen conserva quasi sette secondi su Hamilton. Dietro, Sainz continua a farsi vedere negli specchietti di Perez.16:08

GIRO 37: Sainz si è portato a pochi decimi da Perez. Il ferrarista, nonostante la penalità che deve ancora scontare, vuole prendersi la terza posizione.16:06

GIRO 36: Ricciardo e Ocon si danno battaglia per l'ottava posizione. Il francese è vicinissimo all'australiano. Davanti, tutto invariato.16:05

GIRO 35: Ritmo spaventoso di Verstappen. Il pilota sembra aver risolto i problemi di assetto e prestazione avuti nella prima parte di gara.16:04

GIRO 34: Sainz continua la sua grande rimonta: il ferrarista è a meno di due secondi da Perez.16:02

GIRO 33: Perez rimane ancora a più di un secondo da Hamilton. L'alfiere della Mercedes continua a non dar modo al messicano di avvicinarsi e tentare il sorpasso.16:01

GIRO 32: Hamilton continua a spingere nel tentativo di staccare Perez. Il messicano vuole prendersi la seconda piazza occupata dal britannico.16:00

GIRO 31: Verstappen ha aumentato il vantaggio su Hamilton: ora, l'inglese è a più di quattro secondi dall'olandese.15:58

GIRO 30: Verstappen ha aumentato improvvisamente il ritmo. Intanto, Sainz, dopo un gran sorpasso all'esterno su Russell, si è preso la quarta posizione.15:56

GIRO 29: Ennesimo giro veloce di Verstappen. Dietro, Sainz fatica a trovare lo spazio per effettuare il sorpasso ai danni di Russell.15:53

GIRO 28: Alonso e Norris duellano per la settima posizione. Lo spagnolo mantiene nove decimi sulla McLaren dell'inglese. Davanti, tutto invariato.15:52

GIRO 27: Russell conserva sei decimi di vantaggio su Sainz. L'inglese si difende dalla pressione dello spagnolo.15:50

GIRO 26: Sainz si avvicina minacciosamente a Russell. Il pilota vuole la quarta posizione occupata dall'inglese. Davanti, Verstappen mantiene tre secondi di vantaggio su Hamilton.15:49

GIRO 25: Giro veloce di Verstappen. Dietro, Perez sta riducendo il gap nei confronti di Hamilton.15:47

GIRO 24: Cinque secondi di penalità per Sainz. Il pilota viene sanzionato per l'unsafe release al momento della precedente sosta ai box.15:46

GIRO 23: Verstappen mantiene due secondi di vantaggio su Hamilton. Intanto investigazione per Sainz, il pilota potrebbe essere penalizzato per unsafe release.15:45

GIRO 22: Sainz ha superato Alonso mettendosi a caccia di Russell.15:43

GIRO 21: Sainz è risalito fino alla sesta posizione. Lo spagnolo sta sfruttando le gomme gialle appena montate per risalire la classifica.15:41

GIRO 20: Dopo le soste ai box, Verstappen è tornato leader della gara seguito da Hamilton, Perez e Russell. Le monoposto proseguono la gara in fila indiana dietro la Safety Car.15:37

GIRO 19: I piloti, approfittando della Safety Car, si sono fermati ai box per il pit stop.15:35

GIRO 18: OUT LECLERC! Il pilota della Ferrari finisce sulle barriere alla curva tre. Safety car in pista.15:34

GIRO 17: Sainz ha superato anche la McLaren guidata da Ricciardo. Il ferrarista, ora nono, prosegue la sua rimonta.15:32

GIRO 16: Pit stop per Verstappen. Il pilota della Red Bull rientra in pista alle spalle di Norris.15:31

GIRO 15: Verstappen sta perdendo contatto da Leclerc. L'olandese è prossimo al pit stop visto il degrado delle gomme della sua Red Bull.15:29

GIRO 14: Leclerc mantiene la leadership della gara. Dietro, Perez sta faticando a tenere il ritmo di Hamilton.15:28

GIRO 13: Sainz è entrato in zona punti. Lo spagnolo è decimo dietro ad Ocon e Ricciardo. Davanti, Leclerc ha guadagnato ancora su Verstappen portando il vantaggio a un secondo e tre decimi.15:26

GIRO 12: Mentre Leclerc e Verstappen rimangono in duello, dietro, Russell si è avvicinato a Perez. Il pilota della Mercedes vuole prendersi la quarta posizione.15:25

GIRO 11: Leclerc ha un secondo di vantaggio su Verstappen. Nelle retrovie, Sainz ha conquistato la undicesima posizione ai danni di Vettel.15:23

GIRO 10: Verstappen appare ora in difficoltà. Leclerc mantiene cinque decimi di vantaggio sull'olandese.15:21

GIRO 9: Leclerc, nonostante sia in difficoltà con la gestione delle gomme, rimane al comando. Dietro, Alonso è stato superato da Russell.15:20

GIRO 8: Sainz sta cercando di recuperare più posizioni possibili. Lo spagnolo è dodicesimo dietro all'Aston Martin guidata da Vettel. Davanti, tutto invariato.15:17

GIRO 7: Verstappen sta tentando di mettere pressione a Leclerc. Continua il duello tra i due piloti rispettivamente primo e secondo in classifica iridata.15:16

GIRO 6: Leclerc si difende strenuamente dai tentativi di sorpasso di Verstappen. Il monegasco continua a chiudere ogni spazio per non fare passare l'olandese.15:14

GIRO 5: Leclerc e Verstappen hanno un ritmo indiavolato. I due piloti hanno già cinque secondi di vantaggio sulla coppia formata da Hamilton e Perez.15:12

GIRO 4: Leclerc mantiene cinque decimi di vantaggio su Verstappen. Nelle retrovie, Sainz è già risalito fino alla quindicesima posizione.15:10

GIRO 3: Verstappen è a meno di un secondo da Leclerc. Il pilota olandese sta tallonando il ferrarista.15:09

GIRO 2: Leclerc rimane saldamente al comando della gara. Dietro, oltre al già citato Hamilton, anche Alonso è partito splendidamente scavalcando sia Norris che Russell. Tsunoda dopo un contatto a centro gruppo, è costretto a rientrare ai box per sistemare la monoposto.15:11

GIRO 1: Partenza perfetta di Leclerc che mantiene la propria monoposto davanti a Verstappen. Dietro, Hamilton ha superato Perez alla prima curva prendendosi la terza posizione.15:06

Tutto pronto in griglia. Manca pochissimo al via del dodicesimo GP stagionale!15:00

Carlos Sainz, penalizzato per aver sostituito la power unit, partirà dall'ultima fila.15:00

Nelle qualifiche di sabato, la pole position è stata conquistata dal ferrarista Charles Leclerc che scatterà davanti al leader della classifica iridata Max Verstappen su Red Bull. In seconda fila, l’altra Red Bull di Sergio Perez che precede la Mercedes di Lewis Hamilton mentre Lando Norris (McLaren) e George Russell (Mercedes) occupano rispettivamente la quinta e sesta posizione in griglia.14:48