Formula 1, Masi non è più il direttore di gara

Quasi in contemporanea alla presentazione della nuova F1-75 da parte della Ferrari, la FIA, per voce del suo presidente Ben Sulayem, ha ratificato una sostituzione che ormai era nell’aria: quella di Michael Masi.

L’australiano, finito sul banco degli imputati per la discutibile gestione delle ultime gare dello scorso mondiale, nel 2022 non farà parte del circus e il suo ruolo verrà ricoperto in simbiosi da Eduardo Freitas, direttore di gara del WEC, e Niels Wittich, precedentemente a capo del DTM.

Assieme a questo importante cambiamento, la FIA ha annunciato anche che i due potranno avvalersi di un supporto video ad hoc grazie alla creazione di un ufficio che fungerà sostanzialmente da sala VAR.

In più, a differenza di quanto successo in passato, la direzione gara non potrà più discutere coi team in quanto sono state ufficialmente bandite le comunicazioni tra le parti.

