Formula 1, Mekies: "Le nuove Pirelli daranno qualche grattacapo alle squadre”

Le nuove gomme marchiate Pirelli, con mescole diverse da quelle dell’ultimo biennio, esordiranno nel campionato di Formula Uno nel 2021. La decisione di cambiare è stata presa dal fornitore italiano per ragioni di sicurezza, ma le nuove gomme, già provate dai team in alcune sessioni di prove libere, sono state decisamente criticate da campioni quali Sebastian Vettel e Lewis Hamilton, perplessi per il peggior grip e feedback della gomma 2021.

Delle nuove Pirelli ha parlato il direttore sportivo della Ferrari, il francese Laurent Mekies, supportando Pirelli nella decisione di portare una gomma meno performante ma irrobustita e più sicura. Normale che all’inizio ci siano dei problemi visto le notevoli differenze di mescola, questo è il pensiero del DS della Rossa rilasciate ad Autosport: ““Sappiamo che Pirelli ha deciso di costruire questo pneumatico nuovo per ragioni di sicurezza. Tutto vogliamo la sicurezza, la libertà di poter spingere senza doversi preoccupare per la tenuta degli pneumatici ed è quello che Pirelli ha fatto. La nuova gomma ha meno grip, e ovviamente a noi non piace avere meno aderenza, ma se questo è il prezzo da pagare per avere gomme più sicure allora va bene. Queste gomme poi non danno solo meno grip, ma creano differenze anche sulla tenuta in curva per quanto riguarda il bilanciamento della monoposto, per questo creeranno qualche grattacapo alle squadre di inverno per capire come farle funzionare al meglio. Sono gomme con caratteristiche diverse, e dovremo capirle quanto prima anche per aiutare i piloti a sfruttarle al meglio”.

OMNISPORT | 30-12-2020 09:54