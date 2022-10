Formula 1, Norris: "Potrei battere Hamilton".

20-10-2022 19:43

Lando Norris, uno dei piloti emergenti della Formula 1, si confessa ai taccuini di British GQ, raccontando come l’autostima sia la chiave di volta per la crescita di un atleta: “Se fosse mio compagno batterei Hamilton? Penso di sì, anche se non sarebbe semplice. Lewis è uno dei più grandi piloti di tutti i tempi. Il segreto per far bene è quello di credere di essere migliore degli altri”.

Dopo aver sfiorato la vittoria un paio di volte nella scorsa stagione, Norris, a podio a Imola nel 2022, ammette: “Come pista dove vincere il primo GP sceglierei Silverstone: è la gara di casa per me e per la McLaren, non c’è posto migliore”.