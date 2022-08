Formula 1, Verstappen: "Gp pericolosi? Lo è anche attraversare New York in bicicletta"

10-08-2022 18:22

“Anche andare in bicicletta a New York è molto pericoloso, non è vero? Credo che la percentuale di incidenti sia più alta rispetto a quella che c’è in F1. Quindi è solo il modo in cui si guardano le cose. Insomma, è anche facile scivolare sotto la doccia”.

A parlare, a Sport Illustrated Kids, è Max Verstappen. Il campione del Mondo in carica (e leader del Mondiale) risponde così alla domanda sui pericoli in Formula 1. A Silverstone, per esempio, c’è stata la carambola fra Russell, Albon e Zhou. Proprio il pilota cinese è uscito fortunatamente illeso nonostante la sua Alfa Romeo si sia ribaltata e schiantata contro una tribuna. Nella stessa intervista, Verstappen ha anche rimarcato la sua gratitudine nei confronti del padre per avergli trasmesso la giusta mentalità in gioventù. Jos Verstappen, durante la carriera nei kart del figlio, era sempre a bordo pista e questo, secondo il pilota della Red Bull, lo ha aiutato a diventare un vero campione.

Nei giorni scorsi, poi, Verstappen era intervenuto anche sul duello con Charles Leclerc. Il ‘Predestinato’ della Ferrari, a oggi, deve recuperare 80 punti dall’olandese. “Preferisco la lotta di quest’anno rispetto a quella contro Lewis Hamilton. Perché – aveva detto Verstappen a Sky – è prima di tutto con Charles, che conosco molto bene. È un bravo ragazzo. Abbiamo la stessa età, ovviamente, tra di noi solo tre settimane di distanza”. Non solo. Verstappen aveva anche aggiunto: “Stiamo combattendo un concorrente molto rispettato, cioè Ferrari. Il modo in cui vanno in giro, il modo in cui combattiamo, quando vincono la gara, possiamo andare da loro e dire ‘ben fatto’. Viceversa quando vinciamo una gara, possono dire ‘ben fatto’. E lo rispetto davvero”.

La Formula 1 tornerà il prossimo 28 agosto a Spa. Poi, il 4 settembre, ci sarà il Gp d’Olanda e l’11 settembre – a chiude il trittico probabilmente (quasi) decisivo per il Mondiale – il Gran Premio di Monza.