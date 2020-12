Formula 1, Vettel: "2020 difficile, ma mi servirà in futuro”

Il 2020 non è stato proprio un anno particolarmente ricco di soddisfazioni per Sebastian Vettel. Il quattro volte campione del mondo ha lasciato la scuderia della Rossa per sedersi sul sedile della Aston Martin, ma ha voluto ripercorrere il film della sua stagione che è filata via tra imbarazzi (tanti) ed errori (troppi, da una parte e dall’altra).

Ecco in breve le sue parole che riassumono la stagione appena terminata: “È stato un 2020 difficile. Tuttavia credo che mi aiuterà per il futuro. Mi rattrista lasciare la Ferrari, ma devo rispettare la decisione, quindi non ci sono problemi. Spero che la Rossa si riprenda e che Leclerc abbia la macchina che si merita“, queste le sue parole in un’intervista a Crash.net. “Credo che le cose torneranno a posto, ci sono competenze ottime e appassionate come Laurent Mekies ai box. E per quanto riguarda me, sono entusiasta di questo nuovo capitolo“.

OMNISPORT | 31-12-2020 09:37