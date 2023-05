Formula 3, grande vittoria di Minì a Montecarlo

Il 18enne palermitano ha conquistato il successo nella Feature Race del GP di Monaco ed è ora secondo in campionato.

28-05-2023 12:57

La domenica del Gran Premio di Monaco è iniziata molto bene per i colori italiani con la straordinaria vittoria sulle strade di Montecarlo di Gabriele Minì nella Feature Race della Formula 3. Successo molto prestigioso per il 18enne palermitano, che aveva conquistato la pole position nella giornata di venerdì. Ha poi conquistato la gara con tanto di punto extra per il giro più veloce.

Alle spalle di Minì e della sua Hitech si sono classificati due piloti del team Prema, con Dino Beganovic secondo e Paul Aron terzo. Una bella corsa per il giovane italiano, davanti a tutti dal primo all’ultimo giro della Feature Race. Quarto posto per Luke Browning e quinto per il leader della classifica piloti Gabriel Bortoleto.

Proprio alle spalle del brasiliano della Trident si è piazzato ora Minì in campionato. 73 punti per Bortoleto e 56 per il giovane italiano, appunto secondo in classifica. Peccato invece per l’altro azzurro Leonardo Fornaroli, secondo nella Sprint di sabato, ma costretto a non partire nella Feature Race per problemi durante il giro di ricognizione.

Adesso i due giovani italiani Minì e Fornaroli potranno sorprendere di nuovo tutti già tra pochi giorni, dato che la Formula 3 seguirà il Circus iridato della F1 anche a Barcellona nel prossimo fine settimana per il Gran Premio di Spagna.