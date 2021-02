Formula E, terribile incidente per Edoardo Mortara

Grande spavento durante la Formula E, nelle libere 3 a Diriyah. Il pilota italosvizzero Edoardo Mortara è stato vittima di un terribile incidente. Il pilota 34enne della Venturi è scattato dalla griglia di partenza senza problemi, ma alla prima curva è andato dritto sbattendo violentemente con la vettura contro le barriere di protezione.

Non avendo rallentato, la dinamica dell’incidente ha fatto pensare ad un problema ai freni. Fortunatamente Edoardo Mortara è rimasto cosciente e sempre in contatto con i soccorritori. L’ex campione della F3 Euro Series è stato portato in ospedale per accertamenti.

Nel frattempo la FIA ha fermato sia la Venturi che la Mercedes che dunque non potranno prendere parte alle qualifiche, in seguito alle investigazioni in corso per accertare le cause di un incidente che sarebbe potuto finire in maniera drammatica per Edoardo Mortara.

Senza due dei team favoriti, ad approfittarsene è stato l’olandese Robin Frijns, mettendo tutti alle spalle e aggiudicandosi la Super Pole. Un grande risultato, a dimostrazione che il miglior tempo nelle libere 3 non era stato un caso.

In Arabia Saudita il pilota della Virgin è stato il più veloce con il crono di 1’07″889, precedendo il sorprendente brasiliano Sergio Sette-Camara (Dragon) e il britannico Sam Bird (Jaguar). Ottima prestazione anche per la Nio, con Turvey e Blomqvist in quarta e quinta posizione, davanti a Mueller con l’altra Dragon. Per il 29enne olandese di Maastricht si tratta della prima pole in carriera in Formula E.

