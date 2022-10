Formula Uno, tocca a Pourchaire: esordio nel GP Usa

13-10-2022 17:55

Diciannove anni ed una chance da cogliere al volo: Theo Pourchaire, pilota della Sauber Academy, è pronto per il suo debutto in F1.

Il prossimo weekend, infatti, andrà in scena ad Austin il GP Usa ed il team della Alfa Romeo ha deciso di schierare il giovane talento nelle prime prove libere del venerdì. Non solo: Pourchaire sarà anche uno dei piloti di riserva nella stagione 2023.

Entrato a far parte della Sauber Academy nel 2019, attualmente è secondo in Formula 2 dove conta, ad oggi, 5 vittorie ed una riconferma per la prossima stagione.

Il 21 ottobre, invece, sarà alla guida della C42 di Valtteri Bottas per le fp1.

“Sono davvero emozionato, per me sarà la seconda volta alla guida di una macchina di F1 (aveva infatti guidato una Alfa Romeo C38 in un test privato nel 2019 ndr), ma è come se fosse la prima volta”.