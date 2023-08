Formula 2, paura a Zandvoort: Boschung decolla e atterra su Maini salvato dall'Halo. Immagini spettacolari

Le immagini dell'incidente spettacolare a Zandvoort in F2 con la monoposto di Boschung che vola sopra quella di Maini salvato dalla presenza dell'Halo. Guarda il video

Attimi di tensione e paura a Zandvoort. A margine delle qualifiche del Gran Premio di Olanda di F1 ha spaventato tutti l’incidente al via della Sprint Race di Formula 2. Protagonisti Maini, Crowford e Boschung. a causa della forte pioggia che ha contraddistinto la pista olandese nella giornata di sabato.

A causa del forte aquaplaning, poco dopo la partenza, in piena bagarre e con grossi nuvoloni d’acqua sollevati dalle monoposto, Maini ha toccato Crowford, i due sono finiti fuori contro le barriere, mentre Boschung è decollato con la sua monoposto, il suo volo è atterrato proprio sulla vettura di Maini. La testa del pilota indiano è stata di fatto salvato dall’Halo che ha evitato la tragedia.

GP Olanda Formula 2: guarda il video dell’incidente spettacolare

Above all else, we are grateful that Ralph, Kush and Jak could walk away from this scary accident on Saturday#DutchGP #F2 pic.twitter.com/eo0FKi4Pcd — Formula 2 (@Formula2) August 26, 2023

Il contatto tra Kush Maini e Jak Crawford ha mandato entrambe le vetture in testacoda alla curva 5, con Ralph Boschung incapace di evitare la collisione con il suo compagno di squadra Campos Racing. La Safety Car è entrata in azione prima di essere sostituita con la bandiera rossa al terzo giro, quando tutti e tre i piloti sono scesi dalle loro vetture. Dopo la lunga pausa per la riparazione delle barriere, la gara avrebbe dovuto riprendere con 22 minuti rimasti sul cronometro, ma sono tornati forti acquazzoni mentre Hadjar guidava il gruppo dietro la Safety Car. Date le condizioni torrenziali, è stata sventolata la bandiera rossa per la seconda volta ed è stato subito confermato che la gara non sarebbe stata ripresa.

Formula 2, Boschung ringrazia l’Halo: “mi ha salvato la vita”