Ferrari, Leclerc va a muro e poi si siede a bordo pista: la foto diventa virale

Le immagini di Charles Leclerc sconsolato a bordo pista dopo l'incidente a muro con la sua Ferrari nelle fp3 sta diventando virale sui social. Intanto cambio e power unit sostituite sulla Ferrari. Rischio penalità?

27-08-2023 09:05

Sabato da dimenticare per la Ferrari al Gran Premio di Olanda, 14° tappa del Mondiale di F1 2023. Soprattutto per Charles Leclerc in gran difficoltà sulla pista olandese. Solo 9° tempo per il pilota monegasco che nel finale delle qualifiche è stato protagonista di un errore che lo ha mandato a muro causando la seconda bandiera rossa dopo quella di Sargeant poco prima.

Leclerc una volta uscito dalla sua monoposto si è reso altrettanto protagonista di un altro episodio diventato virale: ha trovato una sedia lungo il tracciato, oltre le barriere di protezione e si è seduto “godendosi” da spettatore privilegiato gli ultimi minuti di Q3. Un’immagine che in poco tempo è diventata virale sui social e che a molti ha ricordato Fernando Alonso quando allo stesso modo, dopo un ritiro in gara ai tempi della McLaren, si era seduto a a prendere il sole sui prati di Interlagos.

GP Olanda, Leclerc si siede a bordo pista: meme a vita!

Questa foto di Charles Leclerc con la sua espressione crucciata è diventata in poco tempo virale sui social ed è stata subito oggetto di diversi meme in stretta correlazione con la crisi Ferrari che in Olanda sta vivendo un altro capitolo di una stagione irta di difficoltà.

Gp Olanda, Ferrari: sostituiti cambio e PU a Leclerc, rischio penalità?

L’incidente occorso a Leclerc ha costretto i meccanici della Ferrari a sostituire sulla F-23 del monegasco sia il cambio che la power unit (che in realtà era già stata sostituita a cavallo delle libere). Non ci saranno penalità da scontare sulla griglia di partenza per Charles, poiché il cambio sarà sostituito con uno già utilizzato nelle gare precedenti, così come accaduto nel caso della power unit, che la squadra conta comunque di recuperare.

Ferrari, Gp Olanda: guarda il video dell’incidente di Leclerc