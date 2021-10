Fortitudo Bologna, Martino: “Voglio più attenzione”

Sarà una Fortitudo in piena emergenza (assenti Mancinelli, Fantinelli e Groselle) quella che oggi andrà a caccia del primo successo in campionato con Pesaro.

Strappare i due punti alla Carpegna Prosciutto però non sarà affatto facile visto la situazione delicata che sta vivendo la “Effe”, alle prese con l’inserimento del nuovo coach Antimo Martino e con un amalgama ben lontano dall’essere perfetto.

“Dopo la partita con Cremona ho chiesto alla squadra maggiore attenzione in generale, e nello specifico sia l’aspetto difensivo che quello offensivo. Intanto perché è il mio modo di vedere la pallacanestro, che è fatta di difesa e sacrificio e di gioco di squadra in attacco. Ma al di là delle mie richieste, questa è una necessità” ha dichiarato il tecnico dei felsinei a poche ore dalla gara contro i marchigiani.

“Viste le statistiche, abbiamo problemi da risolvere, oggi subiamo 85 di media e ne facciamo 71 compresa la Supercoppa, e quindi c’è l’urgenza di limitare i punti subiti ed evitare palle perse. Spero già da domani di vedere dei miglioramenti, sarà il campo a dircelo, serve un cambio di rotta”.

Per far sì che ciò avvenga sarà necessario appellarsi a tutto lo spirito di sacrificio degli atleti attualmente a disposizione.

“Dove non arrivi con le qualità fisiche devi arrivare con la concentrazione e la voglia. C’è quindi bisogno di questo, specie quando le cose non vanno per il meglio: serve consapevolezza del momento, perché purtroppo la stagione non è iniziata come ci si aspettava, qui manca dell’equilibrio e questo va ricreato con sacrifici” ha sottolineato Martino che ancora attende un rinforzo dal mercato.

“Abbiamo lavorato e stiamo lavorando per averlo il prima possibile. Questa squadra non ha equilibrio, l’assenza di un play amplifica alcuni limiti, con un regista potremmo mettere cose a posto e chiedere agli altri giocatori di sfruttare meglio le proprie caratteristiche principali”.

A tal proposito è da registrare come, nonostante l’accordo trovato con la compagine bolognese, il play Marcus Thompson (protagonista con l’Al Ahly nella recente vittoria della Coppa dei Campioni Araba) si sia allontanato nelle ultime ore.

Saranno dunque gli stessi uomini visti contro Cremona a contendere i due punti a Pesaro, una formazione non semplice da affrontare.

“L’ho vista dal vivo contro Venezia, e non fecero bene. Ma poi hanno subito ritrovato qualità, a Sassari l’avevano quasi vinta sbagliando il possesso decisivo e mercoledì hanno giocato con grande solidità contro Trieste. Hanno colmato lacune nel roster, sono solidi e con un lungo come Jones che sta facendo molto bene”.

