Fortitudo, Martino è davanti a un bivio

Chiusa in anticipo la stagione 2019/20, la prima dal ritorno in massima serie, la Fortitudo inizia a pensare al prossimo anno. La nuova stagione dovrebbe vedere alla guida tecnica della squadra ancora Antimo Martino che però, come prevede il contratto firmato nel 2018, può anche decidere di andare via prima del terzo anno.

Ogni decisione, in ogni caso, è rinviata ai prossimi colloqui fra il tecnico e la società felsinea e per adesso Martino non ha lasciato intendere nulla a riguardo: intervistato dal 'Corriere di Bologna', ha infatti preferito infatti soffermarsi sulla situazione attuale e sulla decisione da parte dei vertici del basket italiano di chiudere forzatamente la stagione.

"C’è sicuramente amarezza, la notizia era nell’aria ma quando arriva ufficialmente è sempre uno schiaffo – ha dichiarato – E’ passato un mese dall’ultima volta che ho visto i ragazzi, ora organizzeremo un saluto online per tutti. E' una cosa importante, ritengo giusto salutare e ringraziare la squadra per quanto fatto".

SPORTAL.IT | 10-04-2020 15:17