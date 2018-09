Fortnite chiude dopo la Stagione 5? Fan nel panico, poi la verità

Fortnite al centro di una notizia alquanto inaspettata: quella, cioè, che riguarderebbe la chiusura dei suoi server al termine della Stagione 5. La news sarebbe stata condivisa da Epic Games attraverso un tweet, di cui è stato diffuso online lo screenshot che ha mandato nel panico milioni di fan: i player, sconvolti, hanno inviato moltissimi messaggi agli sviluppatori del titolo per avere spiegazioni in merito all’immagine condivisa in rete.

Fortunatamente per loro si è trattato dell’ennesima bufala, d’altronde era prevedibile visto il successo del gioco. Bastava, in fondo, verificare l’autenticità del tweet controllando l’account Twitter ufficiale dell’azienda, per capire che non era stata condivisa alcuna notizia riguardante la chiusura. Potete dormire sonni tranquilli, cari lettori, almeno per ora!

Già, perché ci sono già anticipazioni della Stagione 6… Per esempio, vi avevamo già parlato del misterioso cubo magico che, dopo il suo passaggio, ha fatto comparire sulla mappa alcune rune misteriose con un campo gravitazionale intorno. Legata al cubo c’è anche un’ipotesi che riguarderebbe l’assorbimento di tutta l’acqua del lago, portando energia ai campi gravitazionali di cui abbiamo appena parlato. Che sia il preludio della nascita di una nuova città futuristica? Chissà… Tra le novità si parla anche la possibile presenza di un vulcano presso le Sponde del Saccheggio.

Insomma, una fake news senza alcun fondamento. D’altro canto, visto l’enorme successo di Fortnite, perché mai gli sviluppatori dovrebbero decidere di chiuderlo?

HF4 | 18-09-2018 09:30