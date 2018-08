Fortnite diventa realtà? Qui potrai vivere davvero le tue fantasi

Fortnite è uno dei giochi di maggiore successo della storia, come dimostrato dai suoi numeri in continua crescita in materia di download e videogiocatori. Le sue royal battle, unite allo spirito sandbox e ad una giocabilità senza pari hanno contribuito ad una distribuzione globale che tocca praticamente tutte le età. C’è però chi non si accontenta del mondo virtuale, tanto è vero che esiste un luogo dove Fortnite diventa realtà…

In Inghilterra Fortnite diventà realtà in un parco a tema

In Inghilterra, nella contea di Leicestershire, è stata creata una zona apposita aperta a tutti (ma soprattutto ai bambini). Si tratta di un’area dedicata esclusivamente a Fortnite, tanto che ne riproduce minuziosamente alcune tra le ambientazioni più note agli appassionati. Il gioco è riproposto in versione laser game, ed è possibile muoversi tra fortini e containers per occultarsi alla vista degli avversari e realizzare i nascondigli.

Il parco si chiama appunto “Battle Royale“ e richiama fortemente l’immaginario di Fortnite in tutti i suoi elementi e colori, pur non essendo una diramazione ufficiale del titolo di Epic Games. Le aree di gioco sono ben tre, dove single players, coppie di eroi o intere squadre possono sfidarsi fino all’ultimo colpo. Per partecipare bisogna avere almeno 6 anni, sebbene tutti i bambini al di sotto dei 9 anni debbano essere accompagnati obbligatoriamente da un supervisore.

Se quindi siete talmente appassionati del gioco da volerlo vivere in prima persona, quest’estate preparate zainetto ed equipaggiamento e fate rotta per il Regno Unito ma – attenzione! – i biglietti del parco sono limitatissimi e rischiano di esaurirsi presto. Chissà però che l’esperienza inglese non possa far da leva per la creazione di altri parchi simili in giro per il mondo, magari sponsorizzati dalla stessa Epic Games..

HF4 | 15-08-2018 09:00