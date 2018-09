Fortnite, rallenta l'ascesa e i guadagni calano. Ecco perché

Negli ultimi mesi Fortnite è stato uno dei titoli più giocati e ‘chiacchierati’: le novità sulla Stagione 5, l’esclusiva Skin Galaxy e il misterioso cubo magico… Insomma, il noto gioco firmato Epic Games ha fatto girare il mercato del gaming competitivo con cifre da capogiro. Sembrerebbe, però, che questa corsa sia leggermente rallentata. Come è potuto succedere?

Lo ha annunciato Superdata Research che, analizzando i dati di Fortnite, ha dichiarato che il gioco ha probabilmente raggiunto il punto di massima espansione. Sembrerebbe, infatti, che da giugno l’aumento delle entrate sia stato solo del 2%: una percentuale bassina considerato il fatto che da pochissimo è stato lanciato il Pass Battaglia della Stagione 5.

Fortnite continua comunque a far soldi: il titolo ha registrato una media di 1,2 milioni di dollari in ricavi al giorno, con un picco di 2 milioni a luglio. Vi basti pensare che il patrimonio di Epic Games è passato dagli 825 milioni di dollari del 2012 agli 8 miliardi di oggi. Non sappiamo se questa sia solo una momentanea battuta d’arresto, ma possiamo pensare che l’arrivo del titolo su Android aiuterà il gioco a risollevare i numeri.

HF4 | 03-09-2018 09:30