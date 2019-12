Francesco Totti inizia una nuova carriera

Sei mesi dopo aver detto addio alla Roma, o almeno aver rassegnato le dimissioni dall’incarico di assunto nel giugno 2017, Francesco Totti è pronto per intraprendere una nuova avventura nel mondo del calcio.

Come riportato dal ‘Corriere dello Sport’, l’ex capitano dei giallorossi inizierà nel 2020 la carriera da procuratore.

Totti non ha lasciato nulla al caso, creando una società chiamata ‘Ct Number Ten 10’. Non si tratta comunque di una sorpresa, visto che già al momento del commiato dalla Roma Totti aveva fatto capire di aspirare alla carriera da procuratore. Ora però è tutto pronto e con l’inizio del nuovo anno prenderà il via la nuova sfida.

“Se ora qualcuno mi chiedesse di tornare nella Roma, magari un nuovo proprietario, mi metterebbe in difficoltà. Ma gli direi di no perché rispetto la mia decisione e voglio fare questa strada: voglio seguire i calciatori e trasmettere loro la mia esperienza” aveva detto Totti a novembre a ‘Radio Radio’.

Totti ha incontrato a Londra David Manasseh, agente e fondatore della Stellar Group, società presieduta da Jonathan Barnett, considerato l’agente più influente del mondo e rappresentante, tra gli altri, di Gareth Bale e Wojciech Szczesny. La Stellar dovrebbe collaborare con la società di Totti.

La ‘Ct Number Ten 10’ punterà su giocatori e allenatori e circolano già i primi nomi. Oltre a Luciano Zauri, ex capitano della Lazio e attuale allenatore del Pescara, Totti punta a mettere sotto contratto l’amico Gennaro Gattuso, ex compagno nella Nazionale iridata del 2006. Quanto ai giocatori, il primo affiliato potrebbe essere Sebastiano Esposito, talento dell’Inter classe 2002, fresco di primo gol in Serie A contro il Genoa.

E chissà che un giorno Totti non possa trattare anche con la Roma, magari il rinnovo di Nicolò Zaniolo, sul cui futuro l’ex fantasista sembra avere le idee chiare: “Spero che possa rimanere a Roma il più a lungo possibile, anche se per me non sarà così” ha recentemente dichiarato la bandiera giallorossa.

SPORTAL.IT | 23-12-2019 19:21