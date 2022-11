Francia, Accordo tra Zidane e la Federcalcio Francese per il dopo Deschamps?

21-11-2022 23:06

Secondo il quotidiano spagnolo Mundo Deportivo l’ex campione del mondo avrebbe già un accordo verbale con la FFF, la Federcalcio francese, per guidare i bleus nelle prossime qualificazioni al campionato europeo.

Zidane non sarà l’unico a firmare, pronto un contratto anche per il suo braccio destro al Real Madrid e grande amico personale David Bettoni, che lo seguì anche in Italia quando Zizou giocava nella Juve, vestendo le maglie di Alessandria, Novara, Avezzano e Brescello.

Alla luce di queste rivelazioni assume tutto un altro significato il no che Zidane avrebbe formulato alla proposta di guidare il PSG nella stagione 2022/2023. Nella sua ultima apparizione pubblica, la consegna del Pallone d’Oro a Karim Benzema, l’ex campione francese aveva fatto intendere che molto presto avrebbe avuto un nuovo incarico. Pertanto, se i rumors verranno confermati, Zidane siederà su una panchina dopo più di un anno mentre per Didier Deschamps si chiude un decennio di grandi successi: un mondiale, una Nations League e un secondo posto europeo. A prescindere dal risultato di Qatar 2022 ovviamente!