Francia-Italia, bufera su Maignan dopo lo sfogo negli spogliatoi: web in tilt

Il portiere francese ha attacco tutti i suoi compagni al termine della gara persa contro gli azzurri. Le sue parole e la reazione degli italiani

Bisogna tornare al 15 febbraio 2024 per ricordare una partita in cui Maignan subì tre reti. Allora era la sfida tra Rennes e Milan (3-2) ed ora, invece, la batosta più grossa arriva in nazionale dopo la sconfitta in Nations League contro l’Italia di Spalletti. Basta questo a scatenare l’ira del portiere francese che al termine della gara, negli spogliatoi, ha attaccato tutti i suoi compagni. Stando a quanto riportato dall’Equipe avrebbe detto: “Solo due italiani giocherebbero titolari nella nostra squadra”. E se dinanzi a questo sfogo tutti sarebbero rimasti in silenzio ad ascoltarlo, a scatenare invece l’inferno sono stati i tifosi sui social.

Francia-Italia, le parole di Maignan al termine della gara

Intervistato in mixed zone, il portiere francese aveva espresso tutto il suo rammarico dopo la sconfitta della Francia per 3-1 contro l’Italia: “Volevamo partire dopo l’Europeo con una vittoria, purtroppo non ci siamo riusciti. Lunedì abbiamo la partita contro il Belgio, dobbiamo reagire. Abbiamo parlato nello spogliatoio ma la cosa resta tra noi. Analizzeremo a freddo la partita e ne discuteremo domani. Non c’è da preoccuparsi”.

Francia-Italia: lo sfogo di Maignan scatena i tifosi

Dopo la notizia del duro sfogo di Maignan negli spogliatoi al termine della gara Francia-Italia, i tifosi sui social hanno replicato: “E’ stato onesto ma l’Italia ha mostrato gran superiorità rispetto ai nomi blasonati dei francesi che nulla hanno fatto…”. E ancora: “Caro Mike, un giocatore che potrebbe essere titolare nella Francia è proprio Donnarumma che prenderebbe proprio il tuo posto in porta!”. Non si placano gli italiani: “Maignan guarda che se Donnarumma fosse francese prenderebbe il tuo posto immediatamente”. E infine c’è chi scrive: “Donnarumma in ciabatte giocherebbe al posto tuo”.

I tifosi interisti attaccano Maignan e lo attendono al derby

Per la rivalità storica tra Milan e Inter, ad essere subissato di critiche è il portiere rossonero in campo con la sua nazionale francese: “Che sensazione hai provato a prendere gol da Frattesi?“. C’è chi scrive: “Dopo il gol di Frattesi che hai subito, preparati a prendere altre polpette nel derby…” E ancora: “Preparati al derby del 22 settembre caro Mike, questo era solo l’antipasto!!!”. Non si placano i tifosi: “Avete visto la faccia di Maignan non appena ha subito gol da un calciatore nerazzurro???”.

I tifosi interisti incalzano: “Dai che con il grande Maignan in porta quest’anno vincete la seconda stella hahahahahahaha hahahahah. Bro, ma smettila di renderti ridicolo e torna nella fogna con gli altri ratti rossoneri dai…” E infine non mancano altre provocazioni ancora: “Eh sì all’europeo senza i gol di Barella e Bastoni manco i gironi passavamo. Ma tanto avete Theo Hernandez che vince il mon… Ah no ha perso contro Lautaro Martinez. Vabbè almeno Maignan e Theo hanno vinto l’europ…. Ah no aspe’ sono usciti contro Yamal e Nico Williams…”