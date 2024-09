Milan, Maignan verso la svolta: si sblocca la trattativa per il rinnovo, ecco la cifra sul tavolo

Il portiere torna disponibile a parlare del prolungamento di contratto con i rossoneri: si parte da una proposta con scadenza nel 2028 e cospicuo aumento di ingaggio

Una buona notizia in casa Milan, agitato dal caso Theo-Leao dopo la partita pareggiata con la Lazio: si è sbloccata la trattativa per il rinnovo di contratto di Mike Maignan, con il portiere che avrebbe aperto al prolungamento offerto dal club. A breve le parti torneranno ad incontrarsi.

Milan, riparte la trattativa per il rinnovo di Maignan

Il Milan e Mike Maignan tornano a parlare di rinnovo di contratto. Una buona notizia per il club rossonero, agitato in questi giorni dai risultati deludenti in campionato e soprattutto dal caso Theo-Leao esploso nel corso della partita pareggiata all’Olimpico contro la Lazio. Secondo la Gazzetta dello Sport e il giornalista Nicolò Schira, Maignan avrebbe riaperto alla possibilità di rinnovare con i rossoneri: una svolta dopo che negli ultimi mesi della scorsa stagione il portiere aveva fatto intendere di essere pronto a fare le valigie verso un top club internazionale. Tra le società interessate al francese figuravano Bayern Monaco e Manchester City.

Milan, per Maignan pronto contratto con scadenza a giugno 2028

Nessuna delle due, però, si è fatta avanti in questo calciomercato, fattore che probabilmente ha spinto Maignan a cedere al pressing del Milan, che non ha mai smesso di puntare al rinnovo del contratto con scadenza nel 2026. Il nuovo accordo proposto dal Milan prevede di differire la scadenza dell’accordo a giugno 2028: nei prossimi giorni le parti torneranno ad incontrarsi per affrontare la questione.

Milan, consistente aumento di ingaggio per Maignan

Secondo la Gazzetta, Maignan riceverebbe un cospicuo aumento di ingaggio nel nuovo contratto: il portiere francese attualmente guadagna 2,8 milioni di euro l’anno, ma con la firma sul prolungamento proposto dal Milan il suo stipendio salirebbe fino a 6 milioni di euro più bonus. Una cifra da vero top player: d’altra parte Maignan viene ritenuto uno dei punti di forza della squadra rossonera da parte di tutta la dirigenza, oltre che dallo staff tecnico guidato da Paulo Fonseca.