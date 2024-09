Milan, Leao contro Di Canio: la dura risposta (con gaffe) di Rafa dopo le accuse sul cooling break con Theo

L'attaccante portoghese del Milan sbotta su Twitter e affida a un post che non necessita molti commenti la propria risposta all'opinionista Sky, che aveva tuonato dopo il cooling break polemico contro Fonseca

Rafael Leao risponde a suo modo alle accuse di Paolo Di Canio. Dopo il duro commento dell’ex calciatore circa l’atteggiamento del portoghese e di Theo Hernandez durante il famigerato cooling break solitario dei due in Lazio-Milan, il numero 10 rossonero ha affidato a Twitter la propria risposta al vetriolo, con tanto di gaffe poi “rattoppata”, scatenando la reazione dei tifosi.

Di Canio duro con Leao e Theo

“Ai miei tempi, li avrebbero attaccati al muro e presi coi cazzottoni“. Così, Paolo Di Canio aveva commentato senza mezze misure e con il suo classico stile diretto la decisione di Rafael Leao e Theo Hernandez di vivere il cooling break di Lazio-Milan isolati dalla squadra, lontani dalla panchina di Paulo Fonseca. Un gesto eclatante, che i diretti interessati hanno provato a sminuire al termine del match, ma che non finisce di far parlare.

Il portoghese risponde via Twitter

A gettare nuova benzina sul fuoco è proprio uno dei due “epurati” di Fonseca, Leao, che per la sfida dell’Olimpico, dopo la prestazione svogliata contro il Parma, era stato lasciato inizialmente in panchina insieme al compagno di fascia. Una decisione evidentemente non presa al meglio per quelli che, sulla carta, dovrebbero essere gli uomini copertina e le stelle più lucenti del Diavolo.

Così, dopo aver ascoltato le critiche lanciate da Di Canio dagli studi Sky durante Sky Calcio Club, il portoghese con la dieci rossonera sulle spalle, ha condiviso su Twitter una delle immagini più controverse e iconiche dell’ex calciatore, intento a fare il saluto romano sotto la curva nord ai tempi della Lazio. Uno scatto accompagnato soltanto da alcuni puntini di sospensione.

La gaffe di Leao su Cardinale

C’è da aggiungere che prima dell’attuale versione del post, Leao si era, in modo probabilmente involontario, reso protagonista di una gaffe non passata inosservata. La foto di Di Canio, infatti, era originariamente ripresa da un post di un utente con nick “Cardinare por*o”. Ecco, non proprio il massimo per il mondo rossonero e, di certo, un mezzo autogol per il portoghese che, nonostante la correzione, non ha potuto nulla contro la memoria lunga del web.

Il post di Leao visto dai tifosi

Inevitabile l’onda infinita di commenti, con i tifosi che si dividono tra chi prende le difese di Leao, chi lo accusa e chi sottolinea la gaffe. Qualcuno ci va giù pesante: “Che mezzo giocatore che sei fai ridere sul campo vali 0 quando serve”, oppure: “Se solo giocassi con la stessa veemenza con la quale posti…” e ancora: “La strada per diventare un giocatore importante è ancora lunga per te, con questo atteggiamento non lo diventerai mai Anzi”. Un tifoso posta la foto di Fonseca e aggiunge: “Ti riporterà l’educazione”, ma non manca chi si schiera con lui: “Grande Rafa!“, “Bravo Rafa”.