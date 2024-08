Europa League e Conference: date e orari di Roma, Lazio e Fiorentina

L'Uefa ha ufficializzato i calendari definitivi delle altre due coppe, esordio all'Olimpico contro l'Atletico Bilbao per i giallorossi, debutto a Kiev

Dopo le date con gli orari della Champions League, l’Uefa ha reso noto anche il calendario della fase campionato di Europa League e di Conference League. Esordio all’Olimpico contro l’Atletico Bilbao per i giallorossi, debutto a Kiev per i biancocelesti, per i viola ci sono i The New Saints.

Il calendario della Roma in Europa League

Queste le partite della Roma:

26 Settembre 2024 ore 21.00 Roma-Athletic Club;

3 Ottobre 2024 ore 21.00 IF Elfsborg-Roma;

24 Ottobre 2024 ore 18.45 Roma-Dynamo Kyiv;

7 Novembre 2024 ore 18.45 R. Union Saint-Gilloise-Roma;

28 Novembre 2024 ore 21.00 Tottenham Hotspur-Roma;

12 Dicembre 2024 ore 18.45 Roma-Braga;

23 Gennaio 2025 ore 18.45 AZ Alkmaar-Roma;

30 Gennaio 2025 ore 21.00 Roma-Eintracht Frankfurt

Il calendario della Lazio in Europa League

Queste le partite della Lazio:

25 Settembre 2024 ore 21.00 FC Dynamo Kyiv-Lazio;

3 Ottobre 2024 ore 18.45 Lazio-OGC Nice

24 Ottobre 2024 ore 21.00 FC Twente-Lazio;

7 Novembre 2024 ore 21.00 Lazio-FC Port;

28 Novembre 2024 ore 18.45 Lazio-PFC Ludogorets 1945;

12 Dicembre 2024 ore 21.00 AFC Ajax-Lazio;

23 Gennaio 2025 ore 21.00 Lazio-Real Sociedad

30 Gennaio 2025 ore 21.00 SC Braga-Lazio

Il calendario della Fiorentina in Conference League

Queste le partite della Fiorentina:

3 Ottobre 2024 ore 21.00 Fiorentina-The New Saints FC;

24 Ottobre 2024 ore 18.45 FC St. Gallen 1879-Fiorentina;

7 Novembre 2024 ore 21.00 APOEL FC-Fiorentina;

28 Novembre 2024 ore 21.00 Fiorentina-Pafos FC;

12 Dicembre 2024 ore 18.45 Fiorentina-LASK;

19 Dicembre 2024 ore 21.00 Vitória SC-Fiorentina