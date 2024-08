Europa League, girone unico: avversarie e trasferte di Roma e Lazio

Il percorso di Roma e Lazio nel nuovo format dell'Europa League: De Rossi trova Tottenham ed Eintracht Francoforte, per Baroni Porto, Ajax e Real Sociedad

Al Grimaldi Forum di Montecarlo Roma e Lazio hanno conosciuto il proprio destino nel nuovo format dell’Europa League che ricalca quello della Champions. Ecco chi sfideranno le due squadre italiane allenate da De Rossi e Baroni.

La rivoluzione: come cambia l’Europa League 2024/25

Anche l’Europa League come la Champions cambia pelle. Trentasei le squadre al via raggruppate in un unico grande girone: ogni club affronterà otto avversarie diverse, di cui quattro in casa e altrettante in trasferta. Le prime otto in classifica staccheranno il pass per gli ottavi di finale, dalla nona alla 24esima parteciperanno ai playoff, mentre dalla 25esima alla 36a saranno eliminate.

Europa League, le partite della Roma

Evitato l’incrocio col grande ex Mourinho, i due grandi ostacoli della Roma si chiamano Eintracht Francorte e soprattutto Tottenham. I giallorossi accoglieranno i tedeschi all’Olimpico, mentre voleranno a Londra per sfidare gli Spurs in cui militano gli italiani Vicario e Udogie. Non fortunatissimo l’undici di De Rossi a pescare l’Athletic Club, che era stato inserito in quarta fascia. I baschi hanno tutta l’intenzione di arrivare fino in fondo alla competizione visto che la finale si disputerà al San Mamés di Bilbao. La buona notizia è che gli spagnoli dovranno giocare nella Capitale. Le altre partite dalla Roma davanti al proprio pubblico sono contro il Braga e la Dinamo Kiev, mentre giocheranno in trasferta contro gli olandesi dell’AZ Alkmaar, i belgi dell’Union Saint-Gilloise e gli svedesi dell’Elfsborg. Insomma, qualche insidia c’è, ma – Tottenham a parte – la Roma si candida a essere una delle protagoniste.

Europa League, le partite della Lazio

Anche la Lazio ha evitato di sfidare il suo recente passato. Niente Immobile per i biancocelesti, ma dovranno vedersela con altre avversarie che non vanno assolutamente sottovalutate. La squadra di Baroni ospiterà in casa il Porto, sulla carta il club più temibile, la Real Sociedad, che non ha iniziato la Liga nel migliore dei modi ma resta pur sempre una compagine di qualità, i bulgari del Ludogorets e il Nizza, che la scorsa stagione si è rilanciato con l’italiano Farioli in panchina. Il giovane tecnico ha lasciato la Costa Azzurra per accomodarsi sulla panchina dell’Ajax, che riceverà la visita della Lazio alla Johan Cruyff Arena. Le altre gare in trasferta delle aquile sono quelle contro il Braga, la Dinamo Kiev e il Twente. Non sarà affatto una passeggiata per Zaccagni e compagni.

Europa League, le date e il calendario del girone unico

Ecco quando si giocheranno le partite del maxi girone unico dell’edizione 2024/25 dell’Europa League e, a seguire, quella della fase più calda della competizione: le sfide a eliminazione diretta. Ricordiamo che il calendario sarà reso noto nella giornata di domani (sabato 31 agosto).

1a giornata: 25-26 settembre

2a giornata: 3 ottobre

3a giornata: 24 ottobre

4a giornata: 7 novembre

5a giornata: 28 novembre

6a giornata: 12 dicembre

7a giornata: 23 gennaio

8a giornata: 30 gennaio

Fase a eliminazione diretta