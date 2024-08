Champions League, girone unico: avversarie e trasferte di Inter, Juventus, Milan, Atalanta e Bologna

Manchester City avversario sia di Inter che Juventus, il Milan ospiterà il Liverpool e affronterà al Bernabeu il Real Madrid, avversario al Gewiss dell’Atalanta

Quali saranno le avversarie di Inter, Juventus, Milan, Atalanta e Bologna nel girone unico della nuova Champions League? Oggi si conoscono solo i nomi e i campi di gara delle squadre che affronteranno le italiane nelle 8 giornate che compongono la prima fase della competizione. Per il calendario completo bisognerà attendere il 31 agosto.

Champions, le partite dell’Inter

L’Inter, unica italiana inserita in prima fascia nel girone unico di Champions League, affronterà in casa Lipsia, Arsenal, Stella Rossa e Monaco; decisamente più impegnativi gli impegni lontano da San Siro per la squadra di Simone Inzaghi, che in trasferta se la vedrà com Manchester City, Bayer Leverkusen, Young Boys e Sparta Praga.

Champions, le partite della Juventus

Complicato il sorteggio della Juventus che, di fatto, affronterà in casa le quattro avversarie più pericolosa e in trasferta le quattro più abbordabili. Arriveranno all’Allianz Stadium Manchester City, Benfica, PSV e Stoccarda, mentre il team di Thiago Motta volerà a Lipsia, Brugge, Lille e Birmingham per sfidare l’Aston Villa dell’ex Douglas Luiz.

Champions, le partite del Milan

La partita col Liverpool rappresenta la partita più affascinante a San Siro per il Milan, che in casa se la vedrà anche con Brugge, Stella Rossa e Girona. Ma i rossoneri saranno di scena anche al Bernabeu contro il Real Madrid dell’ex Ancelotti: in casa di Bayer Leverkusen, Dinamo Zagabria e Slovan Bratislava le altre trasferte.

Champions, le partite dell’Atalanta

Sorteggio poco fortunato per l’Atalanta, che affronterà al Gewiss Stadium Real Madrid, Arsenal, Celtic e Sturm Graz, mentre tra le trasferte spicca quella proibitiva contro il Barcellona, insieme alle sfide contro Shakhtar (ancora non si sa dove giocheranno gli ucraini), Young Boys e Stoccarda.

Champions, le partite del Bologna

La debuttante assoluta Bologna avrà l’onore di calcare il campo di Anfield Road, casa del Liverpool: quella contro i Reds è la trasferta più prestigiosa che attende la squadra di Italiano, di scena poi due volte a Lisbona contro Benfica e Sporting e infine a Birmingham contro l’Aston Villa. Arriveranno invece al Dall’Ara il vice-campioni del Borussia Dortmund, lo Shakthar, il Lille e il Monaco.

Champions, le date e il calendario del girone unico

Il calendario completo della fase a gironi della nuova Champions League verrà diffuso il 31 agosto. Qui le date delle 8 giornate: