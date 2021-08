Francia: i convocati di Deschamps

Prima chiamata in Nazionale maggiore per Theo Hernandez e Jordan Veretout. Il laterale del Milan e il centrocampista della Roma sono stati convocati dal ct Deschamps per i prossimi tre impegni di qualificazione a Qatar 2022.

Questo l’elenco completo dei Bleus:

Portieri: Lloris, Maignan, Mandanda.

Difensori: Digne, Dubois, Theo Hernandez, Kimpembe, Koundé, Upamecano, Varane, Zouma.

Centrocampisti: Kanté, Pogba, Tchouameni, Tolisso, Veretout.

Attaccanti: Benzema, Coman, Diaby, Griezmann, Lemar, Martial, Mbappé.

La nazionale francese giocherà mercoledì 1 settembre contro la Bosnia, sabato 4 settembre volerà in Ucraina, per poi chiudere il trittico di match in casa contro la Finlandia.

OMNISPORT | 26-08-2021 14:34