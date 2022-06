Francia, Mbappe voleva lasciare la nazionale dopo Euro 2020

19-06-2022 15:06

Kylian Mbappe ha preso in considerazione l’idea di ritirarsi dalla nazionale francese dopo essere stato criticato per le sue prestazioni a Euro 2020, secondo il presidente della Federcalcio francese (FFF) Noel Le Graet.

Il 23enne non è riuscito a segnare in nessuna delle sue quattro uscite nella competizione dello scorso anno, con la Francia che è stata sorprendentemente eliminata dalla Svizzera ai rigori.

L’attaccante del Paris Saint-Germain Mbappe ha sbagliato il calcio di rigore decisivo, e i campioni del mondo in carica hanno subito una sconfitta tremenda dopo un pareggio per 3-3 dopo i tempi supplementari.

Mbappe è stato oggetto di molte critiche e adesso il capo della FFF Le Graet ha rivelato quanto ciò abbia influenzato l’ex stella del Monaco.

“L’ho incontrato dopo gli Europei. Pensava che la Federazione non lo avesse difeso dopo il rigore sbagliato e le critiche che aveva ricevuto”, ha dichiarato Le Graet a Le Journal du Dimanche.

“Ci siamo incontrati per cinque minuti nel mio ufficio. Era arrabbiato, non voleva più giocare per la squadra francese, cosa che ovviamente non intendeva per davvero. Sapete com’è; è un vincente, era molto frustrato, come tutti noi, per l’eliminazione. È molto disponibile nei confronti dei media. È un ragazzo fantastico, molto più collettivo di quanto si pensi”.

Mbappe ha giocato altre nove volte per la Francia dopo la delusione di Euro 2020 dello scorso anno, aiutando il suo Paese a qualificarsi per la Coppa del Mondo di quest’anno in Qatar.

Ha segnato 27 gol in 57 presenze da titolare, posizionandosi all’11° posto nella classifica dei marcatori di tutti i tempi dei Blues, una lista dove il milgiore di tutti è ancora Thierry Henry (51 gol).