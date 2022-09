Francia, Mbappé mette in imbarazzo il PSG

23-09-2022 10:15

Mbappé si sente decisamente a suo agio con la nazionale francese. In gol anche contro l’Austria (2-0, secondo gol francese del rossonero Giroud), il fuoriclasse del PSG ha già raggiunto 28 gol con la Francia (a soli 23 anni).

Nel post match, è arrivata una frecciatina all’indirizzo di Galtier, tecnico del PSG: “Gioco in modo diverso con la Francia. Mi chiedono di fare cose diverse qui rispetto al PSG. Qui ho molta più libertà. Il tecnico sa che abbiamo Giroud nel ruolo di nove puro e questo mi permette di muovermi più liberamente nello spazio. A Parigi è diverso, non è la stessa cosa. Mi chiedono di giocare al centro ed è diverso“, le sue parole riportate da AS.