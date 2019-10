Franck Ribery è l'MVP di settembre

Franck Ribery è il Most Valuable Player (MVP) del mese di settembre secondo la Lega Serie A. Il francese della Fiorentina è il primo giocatore ad essere premiato con il riconoscimento mensile istituito a partire da questa stagione.

Nello specifico, le statistiche di cui si è tenuto conto per l'assegnazione del premio di MVP hanno rilevato la grande efficacia di Ribery nell'uno contro uno e della scelta delle soluzioni offensive. Il campione francese sarà premiato prima di Fiorentina-Udinese, in programma all'Artemio Franchi domenica 6 ottobre.

“Ribery ci ha dimostrato in questo avvio di stagione tutto il meglio del suo repertorio. Ha deciso di cimentarsi in un campionato altamente tecnico e tattico come il nostro e con le sue giocate sta contribuendo ad innalzare la qualità delle partite della Serie A TIM. E’ un piacere che il primo MVP della stagione sia stato assegnato a un campione come lui” ha dichiarato in merito Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A.

SPORTAL.IT | 05-10-2019 09:53