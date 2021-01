Frank Vitucci se la prende con l'arbitraggio

Brindisi torna alla vittoria che in campionato mancava dal 13 dicembre, giorno dello storico successo in casa di Milano che valse l’aggancio al primo posto della classifica, subito perso però a causa dei ko successivi contro Pesaro e Cremona.

Coach Frank Vitucci ha parlato dopo il sofferto 74-73 contro Trento al PalaPentassuglia: “Iniziano l’anno con una vittoria importante. Ad un certo punto la partita si era complicata, ma la mentalità offensiva del secondo tempo ci ha aiutato molto. Siamo ritornati ad essere coriacei ed abbiamo avuto fame di vittoria. Non era facile, Trento è un’ottima squadra”.

Il coach veneziano non dà peso alle due sconfitte: “Una squadra non può essere in forma per 8 mesi durante la stagione. Nei momenti down dobbiamo essere bravi nella gestione. Il nostro gioco è molto dispendioso e contro di noi dopo l’ottima partenza giocano tutti con una determinazione ancora più grande”.

C’è però anche una nota polemica contro l’arbitraggio: “La partita è stata troppo fisica, non ho condiviso il metro arbitrale”.

