Frattesi squalificato per blasfemia, maxi-multa per l'Inter

23-11-2021

Sono tre i calciatori di Serie A squalificati, tutti per una giornata, dal giudice sportivo Gerardo Mastrandrea dopo le partite della 13ª giornata.

Due di questi, l’attaccante dello Spezia Emmanuel Gyasi e il centrocampista della Roma Jordan Veretout. sono stati sanzionati per aver raggiunto la quinta ammonizione in campionato.

Il centrocampista del Sassuolo Davide Frattesi è stato invece fermato dopo ricorso alla prova tv che ha colto un’espressione blasfema pronunciata dall’ex centrocampoista di Roma, Empoli e Monza durante la partit contro il Cagliari.

Per quanto riguarda le società, sono state comminate multe a tre club, Inter, Fiorentina e Milan. Sanzione di 2000 euro per viola per aver ritardato l’inizio del match di circa un minuto, di 12.000 euro per il club nerazzurro per i “cori insultanti di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria” da parte dei tifosi durante la partita contro il Napoli.

