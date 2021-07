Sci, frattura alla clavicola per Giovanni Franzoni

Le valutazioni della Commissione medica FISI hanno evidenziato una frattura della clavicola sinistra per Giovanni Franzoni, ventenne di Manerba del Garda, provincia di Brescia, caduto in allenamento a Les Deux Alpes. Franzoni sarà operato lunedì mattina, presso l’ospedale Galeazzi di Milano, dalla Commissione medica FISI e dall’equipe traumatologica dello stesso nosocomio. La FISI non ha ancora comunicato i tempi di recupero del giovane talento azzurro oro in superG e argento in gigante agli ultimi mondiali juniores di Bansko.

OMNISPORT | 16-07-2021 13:32