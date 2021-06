Frattura all'avambraccio destro per Alex Rins

Oltre al danno (in classifica) la beffa: Alex Rins, caduto quattro volte nelle ultime gare della classe MotoGP e rialzatosi sempre senza un graffio, si è fratturato il radio dell’avambraccio destro per una banale caduta in bicicletta, con la quale si stava allenando sul circuito del Montmelò in vista del Gran Premio di Catalunya, in tutto e per tutto il suo di casa, di domenica prossima. Lo spagnolo della Suzuki sarà operato domani dovrà quindi saltare il weekend di gara.

OMNISPORT | 03-06-2021 17:02