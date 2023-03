Friburgo, Grifo: "La Juventus non gioca solo per difendersi"

Le parole dell'italiano alla Gazzetta

02-03-2023 10:48

Durante un’intervista con La Gazzetta dello Sport, Vincenzo Grifo ha commentato il modo di giocare della squadra di Allegri in Europa League: “Non credo che la Juve pensi solo a difendersi. Anzi, noi dovremo concentrarci molto sulla nostra fase di contenimento, perché ha tantissimo talento davanti e non sarà facile limitare i vari Vlahovic, Di Maria, Chiesa, Kean. E Rabiot”, le dichiarazioni dell’attaccante italiano del Friburgo. La Juventus sfiderà il Friburgo giovedì 9 marzo in casa per l’andata degli ottavi di finale e giovedì 16 marzo in Germania per il ritorno.