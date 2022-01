Frosinone, Grosso: "Contento della nostra crescita"

20-01-2022 21:35

Il tecnico del Frosinone Fabio Grosso si è detto soddisfatto dei progressi della sua squadra: “Sono soddisfatto di come stiamo progredendo. La classifica poi è relativa, in un campionato così equilibrato in una giornata possono cambiare tante cose. Quindi l’importante è, nel percorso che si compie, la voglia e la determinazione di continuare su questa strada”.

La vittoria con il Pisa ha dato morale alla squadra: “Abbiamo detto tante volte: quello che succede va analizzato ma non deve mai condizionare quanto dovrà succedere ancora. Sicuramente a Pisa abbiamo giocato una grandissima partita, però dobbiamo rimanere con la testa sulle spalle e i piedi ben saldi a terra”.

Sul Parma: “Affrontiamo una squadra con individualità che conosciamo tutti. A me non piace incensare gli avversari, non lo farò nemmeno questa volta però sappiamo che la partita sarà molto difficile. Come sappiamo allo stesso tempo che ci sarà bisogno di essere presenti, di arrivare a fare la gara nel miglior modo possibile, perché solo in questa maniera avremo la possibilità di metterli in difficoltà. Al contrario, invece, verranno fuori tutte quelle che sono le loro enormi qualità”.

OMNISPORT