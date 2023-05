Frosinone in Serie A, Grosso: "Abbiamo fatto qualcosa di grande"

Il tecnico dei ciociati: "Ci abbiamo messo tanta passione in un campionato difficilissimo".

01-05-2023 23:23

Il Frosinone torna in Serie A per la terza volta: dopo la partita a Sky il tecnico Fabio Grosso ha festeggiato il risultato ottenuto dai suoi ragazzi. “Ci abbiamo messo tanta passione in un campionato difficilissimo. Abbiamo fatto un percorso straordinario e ringrazio tutti quelli che hanno lavorato con me, ai ragazzi, che sono stati strepitosi, al direttore. Dedico questo alla mia famiglia e ai miei amici. Questa è una bella giornata. Poi dico grazie al presidente, in questa settimana difficile per lui. Gli abbiamo fatto un piccolo regalo e dico che se lo merita”.

“L’anno scorso abbiamo ricostruito tutto, c’erano tanti esordienti, ma abbiamo fatto lo stesso un grande campionato. Poi siamo usciti dai playoff. Ho avuto la fortuna di venire a lavorare qui con un grande presidente e un direttore molto molto bravo. Serve la serenità per portare avanti stagioni così difficili”.

Un parallelo con la vittoria al Mondiale del 2006: “È passato tanto tempo, anche quelle sono state emozioni incredibili. Poi quando cambi ruolo è tutto diverso, ho lavorato con persone di grande qualità. Le responsabilità ci sono ma mi piacciono, lavoro con dedizione e passione e queste soddisfazioni di spingono a fare meglio e a crescere. Quello che si vuole ottenere lo si può decidere, noi abbiamo deciso di fare qualcosa di incredibile”.