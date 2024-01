Frosinone-Monza 2-3 pagelle: Mota e Carboni scatenati, Soulé croce e delizia, pasticcio VAR

Top e flop della partita Frosinone-Monza, Dani Mota, Valentin Carboni e Harroui i migliori Soulé e Cheddira i peggiori. Male la difesa dei ciociari

06-01-2024 17:11

Dal mega successo in trasferta con il Napoli in Coppa Italia per 4-0 il Frosinone non è più in grado di vincere: quarta sconfitta consecutiva in campionato, questa volta in casa e per 3-2 contro il Monza di Palladino, assente in panchina per squalifica. Parte malissimo la squadra di Di Francesco che già al 45′ è sotto di due reti segnate dagli scatenati Dani Mota e dal gioiellino argentino Valentin Carboni che si scambiano i favori. Nella seconda frazione di gioco i ciociari prima subiscono un autogol clamoroso dello sfortunato Soulé (che più tardi si riscatta su rigore al 77′ per la rete del 2-3), poi il gol di Harroui al 56′ che accende le speranze ma non basta ad invertire le sorti del match. Il Monza sale al decimo posto a quota 25 punti e torna alla vittoria che mancava dal 10 dicembre; i ciociari, invece, scendono al 14esimo posto in classifica a quota 19 ma restano comunque ben lontani dal calderone della retrocessione. Protagonista in negativo c’è stato il VAR che per due volte durante la gara non ha funzionato ed ha allungato i tempi di recupero: al 43′, quando è arrivato il secondo gol del Monza (2-0), per convalidarlo all’arbitro Maria Sole Ferrieri Caputi è stato necessario un collegamento con la sala VAR via telefono.

Frosinone-Monza, la chiave tattica

Cambia tutto Di Francesco: 3-4-3 rispetto al 3-4-2-1 o 4-3-3 proposto nelle precedenti partite. Niente più invece 5-3-2 per il Monza, confermato il sistema di gioco che ha portato al pareggio esterno contro il Napoli in campionato: 3-4-2-1. In una prima frazione di gioco estremamente bloccata sono gli esterni del Monza a fare il lavoro sporco e spingere quanto più è possibile sulle fasce. Pereira e Ciurria affrontano Lirola e Gelli del Frosinone che cercano di contenere i loro inserimenti in fase offensiva. Di Gregorio, punto di forza del Monza e tra i migliori portieri in Italia al momento, è costretto ad uscire per infortunio: lascia il campo al 40′, al suo posto Sorrentino. Il Frosinone per coprire maggiormente sugli esterni lascia spazi centrali e avvantaggia la squadra allenata da Palladino, quest’oggi assente per squalifica. I recuperi del Monza a palla alta favoriscono le ripartenze e gli inserimenti in area di rigore dei suoi attaccanti che riescono così a trovare la rete del 2-0.

Nella seconda frazione di gioco Di Francesco boccia Lirola e Reinier che vengono sostituiti al 45′ per Mazzitelli e Caso. Lo stesso Mazzitelli si rivela un uomo chiave per i ciociari e grazie ai suoi interventi e giocate è riuscito a far arrivare i compagni al gol ma non a completare la remuntada.

I top e flop del Frosinone

Harroui 7. Riaccende le speranze con il suo gol al 56′ grazie ad un buon inserimento laterale in area e il tiro sul secondo palo che batte Sorrentino.

Mazzitelli 6.5. Bravo ad andare in verticale per far nascere l'azione che porta al rigore per i ciociari.

Monterisi 6. Partita aggressiva, non brilla nelle chiusure difensive e riceve un'ammonizione al 54′. Si riscatta con l'assist per Harroui.

Partita aggressiva, non brilla nelle chiusure difensive e riceve un’ammonizione al 54′. Si riscatta con l’assist per Harroui. Soulé 5.5. Un fantasma per quasi tutta la partita, si fa un mega autogol al 55′ quando su un ripiego difensivo scivola e devia la palla in rete sul secondo palo, cogliendo impreparato Turati. Calcia il rigore in maniera perfetta al 76′, si riscatta e porta il Frosinone sul 2-3.

I top e flop del Monza

Dani Mota 7.5. Gol e assist: realizza al 18′ grazie ad un suo inserimento in area con un assist quasi involontario di Carboni e poi si sdebita fornendogli al 45′ l'assist per il gol del 2-0.

V. Carboni 7.5. Fa un assist involontario per Dani Mota che lo manda in porta a tu per tu con Turati. Segna al 45′ con un grande inserimento in area, grazie all'assist di Dani Mota che lo coglie in profondità durante una ripartenza e recupero a palla alta.

Colpani 5.5. Pecca nella precisione nei tocchi e nei passaggi, delude in fase offensiva. Out al 60′.

Pecca nella precisione nei tocchi e nei passaggi, delude in fase offensiva. Out al 60′. Caldirola 5. Si fa anticipare e non chiude su Harroui sul gol dell’1-3 del Frosinone. Riceve un’ammonizione al 51′.

Frosinone-Monza: il tabellino del match

Frosinone (3-4-2-1): Turati; Monterisi, Okoli, Lusuardi (84′ Ibrahimovic); Lirola (46′ Mazzitelli), Barrenechea, Harroui (84′ Cuni), Gelli; Soulé, Reinier (46′ Caso); Cheddira (60′ Kaio Jorge). All. Di Francesco

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio (41′ Sorrentino); D’Ambrosio, Gagliardini (60′ Pablo Marí), Caldirola; Ciurria, Pessina, Bondo, Pereira (77′ Birindelli); Colpani (60′ Akpa Akpro), V. Carboni; Mota (77′ Colombo). All. Palladino (squalificato, in panchina Citterio)

Arbitro: Maria Sole Ferrieri Caputi

Marcatori: 18′ Mota (M), 45′ V. Carboni (M), 55′ aut. Soulé (M), 57′ Harroui (F), 76′ rig. Soulé (F)

Note: Ammoniti: Gagliardini (M), Caldirola (M), Monterisi (F), Lusuardi (F), D’Ambrosio (M), Barrenechea (F), Akpa Akpro (M)

