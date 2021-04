Frosinone-Pisa è la sfida della paura

Divise da soli quattro punti in classifica, Frosinone e Pisa si affrontano sabato 1° maggio alle 14 allo “Stirpe” in una gara che nessuna delle due squadre potrà permettersi di perdere.

I toscani sono infatti a metà tra le residue speranze di agganciare la zona playoff, distante quattro punti, e la necessità di non farsi avvicinare dalle squadre che rischiano i playout, tra le quali c’è proprio il Frosinone, attualmente sestultimo con 40 punti, a secco di vittorie da sette partite e capace di totalizzare appena due punti ed un gol nelle quattro gare sotto la gestione di Fabio Grosso.

A partire da metà dicembre 2020, il Frosinone è l’unica squadra a non avere vinto alcuna partita casalinga di campionato: 11 match (7 vittorie e quattro sconfitte).

Frosinone e Pisa hanno pareggiato tutti gli ultimi sei confronti di Serie B (sui nove complessivi): l’ultima sfida che ha contato più pareggi consecutivi nel torneo cadetto è stata quella tra Venezia e Fidelis Andria (otto nel 1998).

Il Frosinone va a caccia della prima vittoria interna contro il Pisa in Serie B: una sconfitta per 1-5 nel febbraio 2008, il ko casalingo più pesante subito dai ciociari nel torneo cadetto assieme all’1-5 contro l’Ascoli nel gennaio 2010, è stata seguita da tre pareggi.

Il Pisa ha perso le ultime tre trasferte di campionato: la squadra toscana non subisce quattro ko esterni consecutivi in Serie B da ottobre 1993 (cinque in quel caso).

Camillo Ciano non segna in casa con la maglia del Frosinone in Serie B da sette partite: il suo digiuno più lungo al “Benito Stirpe”. Contro il Pisa ha realizzato due reti nella competizione, l’ultima nella gara casalinga della scorsa stagione.

Simone Palombi ha timbrato contro il Frosinone la seconda delle sue sei doppiette in Serie B, nell’aprile 2017 con la maglia della Ternana. Contro i ciociari conta tre reti nella competizione, solo contro il Venezia ha fatto meglio (quattro).

