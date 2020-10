Fuglsang-Nibali, botta e risposta e pace fatta

Pace fatta tra Jakob Fuglsang e Vincenzo Nibali. Il danese nella sua consueta rubrica su magazine bt.dk sembra chiudere ogni contenzioso dopo le polemiche da lui stesso generate la scorsa settimana: “Nibali mi ha mandato un messaggio sabato sera, mi ha spiegato che hanno tradotto la mia rubrica e che in Italia ci vedono come i due più grandi favoriti dopo i ritiri di Geraint Thomas e Simon Yates. Ci siamo chiariti, entrambi pensiamo che l’altro ha fatto cose che quest’anno non sono andate bene e abbiamo deciso di salutarci prima della partenza”.

Poi il danese ha raccontato un aneddoto: “Durante la tappa di domenica gli ho detto che faceva freddo, ma lui ha detto che non dovevo lamentarmi perché ho vinto una Liegi con il tempo brutto e che quello era un vero meteo danese. Ora speriamo di fare entrambi un buon Giro, non vogliamo che ci siano una guerra tra noi”.

OMNISPORT | 14-10-2020 14:41