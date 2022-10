Fulham fatale, Gerrard esonerato dall’Aston Villa

21-10-2022 10:41

Ennesima sconfitta per l’Aston Villa e questa volta la dirigenza non ha retto il colpo: Stevan Gerrard non è più l’allenatore della formazione dei villans.

Undici giornate e appena due successi fino al match di Craven Cottage dove è maturato il quarto ko consecutivo.

La squadra di Birmingham si trova ora al terz’ultimo posto in classifica con 9 punti, impelagata nella lotta per non retrocedere nonostante la scorsa estate siano stati spesi ben 70 milioni sul mercato.

Questo il comunicato del club:

“L’Aston Villa Football Club conferma che l’allenatore Steven Gerrard ha lasciato il club con effetto immediato”. Un portavoce del club ha dichiarato: “Vorremmo ringraziare Steven per il duro lavoro svolto e augurargli ogni bene per il futuro