Ad oggi, Paulo Dybala non sa ancora in che squadra giocherà la prossima stagione (ormai alle porte). L’ex bianconero sta aspettando l’offerta giusta che, a questo punto, potrebbe davvero essere quella della Roma di José Mourinho.

Roma, il sogno Dybala si avvicina sempre di più

La Roma inizia a credere veramente nella possibilità di vestire di giallorosso Paulo Dybala. Complici le difficoltà dell’Inter nel liberarsi di qualche attaccante per far così posto alla Joya, la società giallorossa ha deciso di farsi avanti in maniera importante per convincere l’ex stella bianconera a trasferirsi nella capitale.

Si vocifera di una proposta importante fatta recapitare all’entourage dell’argentino con l’obiettivo di fargli capire che la Roma è pronta a fare di Paulo Dybala la stella assoluta della squadra. La concorrenza resta forte ma la Roma sta diventando l’opzione migliore per il futuro di Paulo Dybala.

Corsa a Dybala, Mourinho scende in campo

Per sbloccare la trattativa e arrivare alla classica fumata bianca, José Mourinho avrebbe deciso di muoversi personalmente. Una chiamata alla Joya per illustrargli il suo progetto e fargli capire quanto sarebbe “coccolato” in maglia giallorossa.

Lo Special One è una garanzia assoluta per qualsiasi giocatore. Paulo Dybala potrebbe davvero decidere di sposare la causa giallorossa, soprattutto con José Mourinho completamente dalla sua parte. C’è sempre un ostacolo: la Roma non disputa la Champions League. Una “limitazione” per la Joya che vorrebbe continuare a giocare nella massima competizione europea per club.

Futuro Dybala, cosa stanno facendo i club interessati

Non solo la Roma sta provando, in ogni modo, a regalarsi il parametro zero più chiacchierato del momento. L’Inter pare ancora la società in pole position per prenderlo ma prima deve liberarsi di qualche attaccante in rosa (in primis Alexis Sanchez). Le difficoltà nel cedere almeno un centravanti sta condizionando le scelte di mercato (in entrata) dei nerazzurri che, infatti, avrebbero chiesto all’entourage di Paulo Dybala di attendere ancora (ma l’attesa sta diventando snervante).

Il Napoli, ancora tramortito dall’addio di Kalidou Koulibaly, sogna un grandissimo colpo per riaccendere la piazza e Paulo Dybala sarebbe davvero perfetto in questo senso. Sullo sfondo resta anche il Milan anche se, al momento, gli obiettivi di mercato dei Campioni d’Italia sembrano decisamente altri. Da non escludere neppure le opzioni estere anche se, con il passare dei giorni, sono sempre meno (anche il Manchester United ha fatto altre scelte, preferendo l’ex Inter Christian Eriksen).

Con il passare dei giorni, le opzioni sul tavolo di Paulo Dybala diminuiscono sempre di più. La sensazione è che sia davvero giunto il momento in cui l’ex stella della Juventus debba prendere la sua decisione e accettare una delle proposte ancora in gioco. Se l’Inter non farà un passo concreto, ecco che la Roma di José Mourinho sembra proprio la soluzione più intrigante (e logica per certi versi).

