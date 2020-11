Futuro incerto per la NTT: la decisione di Riis

Bjarne Riis lascerà la NTT Pro Cycling al termine del 2020 e il futuro della squadra sudafricana, unica del continente a far parte del circuito Uci World Tour, appare adesso incerto. Il vincitore del Tour 1996, infatti, era in trattativa per acquisire delle quote del team assieme a Jan Bech Andersen e Lars Seier Christensen, una negoziazione che non andrà avanti.

Attraverso una nota ufficiale, Riis ha voluto comunque ringraziare il team: “Far parte di NTT Pro Cycling durante un anno unico per tutti noi è stata una grande esperienza. Ho molto rispetto per la squadra che Doug Ryder ha costruito e voglio ringraziarlo per l’opportunità. Gli auguro tutto il meglio per il futuro”.

OMNISPORT | 11-11-2020 12:22