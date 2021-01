Futuro Inter: Massimo Moratti dice la sua sul futuro dell'Inter

Non poteva mancare il punto di vista personale di Massimo Moratti sulla questione legata al futuro neroazzurro. In questi giorni in casa Inter stanno davvero succedendo parecchie cose, non ultima la notizia di ieri che il club meneghino fosse prossimo a cambiare nome e logo.

Notizia che ha suscitato un polverone mediatico non indifferente, tanto che l’Ad corporate dei neroazzurri è dovuto intervenire in prima persona tranquillizzando tutti.

Nessun cambio di nome, ma un restyling del logo, quello si. E allora ecco che anche l’ex patron neroazzurro ha voluto dire la sua in merito ad un possibile addio di Suning e ammodernamento del vecchio logo… “”Se fosse così, mi spiacerebbe molto perché sembrava che avessero tutte le caratteristiche giuste. Questo era il meglio che l’Inter potesse trovare, non un fondo, ma una famiglia”.

“La questione logo? Guardi una volta, i primi anni in cui ero presidente, eravamo in Austria per una partita di Coppa e c’era scritto sul tabellone “Inter Milan”. Ricordo che parlai con i dirigenti della squadra avversaria chiedendo loro di togliere Milan e loro lo tolsero. Questo perché l’Inter è conosciuta perché è l’Inter, non c’è bisogno di una aggiunta di quel tipo”.

OMNISPORT | 19-01-2021 10:43