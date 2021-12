Gabbiadini e il sogno Nazionale: "Farò di tutto per meritarmi la chiamata"

14-12-2021 09:05

Sta vivendo un momento davvero molto positivo Manolo Gabbiadini. Nonostante la stagione sembrava aver preso una piega negativa con l’infortunio alla caviglia che ne aveva condizionato l’inizio, oggi soltanto un cattivo ricordo e nulla di più: le ultime due settimane sono state magiche per Manolo Gabbiadini, reduce da tre reti realizzate in altrettante gare consecutive di Serie A.

L’ultima gioia personale è arrivata nel derby della Lanterna, grazie ad un colpo di testa che ha beffato Sirigu: nella ripresa c’è stata addirittura la doppietta,cancellata però dalla Lega di Serie A, che ha assegnato l’autorete al difensore avversario Vanheusden. Intervistato da ‘La Gazzetta dello Sport’, Gabbiadini ha rivendicato la paternità della marcatura. “Ormai è andata. Resto convinto che fosse goal mio: Vanheusden si è buttato a peso morto in scivolata per opporsi alla palla, mica per giocarla. E’ stato cercato il pelo nell’uovo… Pazienza. Avrei eguagliato il record di goal nel derby: ci riproverò, anche per regalare un’altra gioia ai nostri eccezionali tifosi”.

L’arresto dell’ormai ex presidente Massimo Ferrero ha segnato psicologicamente la Sampdoria, brava a reagire rispondendo sul campo con la vittoria in uno dei match più sentiti della stagione. “E’ stato molto bravo D’Aversa a tenerci tranquilli, a preparare bene la partita e a usare le parole giuste. Gran parte del merito è suo. La vicenda del presidente Ferrero ci ha toccato, ma abbiamo reagito nel modo giusto. Adesso dobbiamo dare continuità in Coppa Italia con il Torino e in campionato con il Venezia”.

La Nazionale resta un obiettivo: l’ultimo gettone in azzurro coincide con quella notte nefasta del 13 novembre 2017, quando lo 0-0 con la Svezia ci estromise dai Mondiali russi. “Passa tutto attraverso il rendimento con il club. Io la maglia azzurra l’ho già indossata, è stato un onore e ci tengo tantissimo. Negli ultimi anni non sono andato bene ed era giusto che non fossi convocato. Ma io spero sempre nella chiamata e farò di tutto con la Sampdoria per meritarla“.

