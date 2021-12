Gabbiadini, gol speciale: esce durante il check, esulta dalla panchina

10-12-2021 23:55

Goal senza dubbio unico nel suo genere: uno dei più particolari della carriera di Manolo Gabbiadini, che raggiunge quota 5 nei “Derby della Lanterna”.

L’attaccante della Sampdoria, già in goal al 7′ contro il Genoa, ha portato il risultato sullo 0-3 al 67′ con un tiro da fuori deviato da Vanheusden: in un primo momento, però, l’arbitro non convalida il goal.

Doveri alza la mano per sospetto fuorigioco di Caputo, che ha poi propiziato l’azione: D’Aversa, intanto, sostituisce Gabbiadini, facendo entrare Verre. Il direttore di gara, intanto, si consulta con il VAR, mentre l’allenatore blucerchiato saluta il suo attaccante, che rimane in piedi, in attesa.

Appena uscito Doveri fa il segno del VAR e indica il cerchio di centrocampo: è goal. Uno dei più strani siglati da Gabbiadini. Nel post-gara, poi, è arrivata la rettifica della Lega Serie A: non si tratta di rete, messa a segno dall’attaccante, ma di autogoal di Vanheusden.

