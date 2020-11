Gaetano Auteri si scaglia contro la Ternana

Partito nel suo secondo campionato consecutivo di Serie C con un solo obiettivo, la promozione in B fallita la scorsa stagione nella finale playoff contro la Reggiana, il Bari si ritrova al secondo posto del girone C con ben sette punti di ritardo dalla lanciatissima Ternana di Cristiano Lucarelli, pur con una partita in meno rispetto agli umbri.

Non uno scenario esaltante per i pugliesi, ma proprio contro i rossoverdi si è scagliato l’allenatore del Bari Gaetano Auteri in conferenza stampa a due giorni dalla partita contro il Catanzaro:

“La Ternana sta facendo un cammino stratosferico, abbiamo perso con loro meritatamente. Quella partita, però, potevamo anche non perderla con qualche errore in meno. Noi dobbiamo pensare a noi stessi. Credo che la Ternana difficilmente terrà questo ritmo, ma alcuni vantaggi li ha sempre. Giocherà sabato, in anticipo, vorrei qualcuno mi spiegasse perché, non è la prima volta, giocano la prima partita in anticipo quando ci sono i turni infrasettimanali. Ciò che non accetto è che la Vibonese ha giocato mercoledì una gara di recupero e giocherà già domani, in una posizione di svantaggio. Quali sono questi diritti della Ternana? Dicono motivi televisivi. Ma io non sono stupido, non c’è una condizione paritaria: la Vibonese non ha lo stesso tempo di recuperare. È una cosa oggettiva. Vi sembra normale?”.

Poi una battuta sul suo passato a Catanzaro nelle ultime due stagioni: “Sono stato trattato benissimo, ho ottimi rapporti con tutti, ma facciamo un lavoro che ci porta ad essere più professionali possibili. Loro sono forti, così come il Palermo, la Juve Stabia, il Catania, il Teramo. È un campionato difficile ed equilibrato”.

OMNISPORT | 27-11-2020 15:34