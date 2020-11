Gaffe cronista e look da brividi: che serata per Insigne

Quando Gattuso l’ha mandato in campo il Napoli stava dando il peggio di sè contro il modesto Rijeka in Europa League: solo dopo l’ingresso di Insigne si è visto qualcosa di buono e sono arrivati anche i tre punti alla fine. La prova generale degli azzurri resta assai deludente ma conforta la prestazione del capitano, anche se per lui è stata una serata particolare. Due gli aspetti che hanno scatenato le reazioni sui social: il commento di un telecronista di Sky, Pellegrini, e il nuovo look con i capelli color platino che non è piaciuto a nessuno.

I tifosi ironizzano sul telecronista di Sky

Insigne è entrato in campo al 60′ ma quando dopo 8′ Gattuso ha fatto un altro cambio, Pellegrini che stava commentando la gara su Sky ha sbalordito tutti con un’osservazione diventata presto virale sul web: “Sul Cambio di Politano, Commento tecnico: “Io avrei tolto Insigne per preservarlo” (Insigne entrato pochi minuti prima). Il silenzio di Compagnoni dice tutto” o anche: “Cioè non gioca da 20 giorni e invece di fargli riprendere ritmo noi lo mettiamo e lo togliamo dopo 15 minuti”, oppure: “O gli sta sulle scatole Insigne, e vuol farlo uscire dopo pochi minuti, o lo confonde con Mertens … che è peggio”.

Fioccano commenti ironici: “entrato 10 minuti prima, la sta guardando la partita eh”, oppure: “Toglierei Insigne per preservarlo” è entrato da 6 minuti. Un po’ di confusione a Sky” e anche: “Un grandissimo commento tecnico quello do Sky, elargito al 68′ di Rijeka-Napoli. “Sai che io avrei sostituito Insigne?” L’idea di Pellegrini. Insigne entrato al 60′”.

Sarcasmo social sui capelli di Insigne

A colpire i tifosi però anche la nuova acconciatura di Lorenzo. Insigne si è tinto i capelli ma l’effetto ha scatenato l’ilarità generale: “Quando hai paura del lockdown e corri dal parrucchiere a farti la tinta” oppure: “Ricordo a Insigne che siamo zona gialla e nei prossimi giorni i barbieri restano aperti”.

C’è chi scrive: “Insigne con i capelli da icona J-Pop tra le cose più brutte della serata (si scherza, Lorè!)” o anche: “Spero che Conte faccia chiudere per sempre il Barbiere di Insigne” e infine: “I capelli di Insigne meritano l’intervento dell’Asl”.

SPORTEVAI | 06-11-2020 09:07