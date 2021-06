Galeone: "Dovesse andare via CR7, Allegri non si dispererebbe"

Sono giorni importanti questi, visto che la Juventus-bis di Massimiliano Allegri inizia a prendere forma. Il summit di mercato della settimana scorsa ha dato ufficiosamente il ‘via’ alla nuova stagione con il tecnico livornese in panchina, con un ruolo ancora più centrale e decisionale rispetto alla precedente avventura bianconera.

Nelle prossime settimane la rosa inizierà ad assumere i connotati richiesti dalmister: è per questo che si sta valutando caso per caso. Tra questi, anche Cristiano Ronaldo. Che ha ancora un anno di contratto, ma secondo Giovanni Galeone un suo addio non sarebbe un dispiacere enorme per Allegri.

L’ex tecnico del Pescara, mentore dell’allenatore della Juventus, ha detto la sua in un’intervista concessa a ‘Tuttosport’. “Allegri non ha problemi con Cristiano, parliamo di una giocatore di altissima categoria. Se Ronaldo resta, bene. Se dovesse andare, Max non si dispererebbe. Almeno credo”.

Galeone si è anche detto particolarmente felice per il ritorno in pista del suo ‘allievo’, affermando anche che Allegri aveva avuto occasioni anche di andare al Real Madrid, PSG, Arsenal o Chelsea. “È molto carico, felice. Mi piace la figura che ha fatto la Juventus richiamando Max. Ammettere gli errori non è mai semplice per nessuno, ma anche sintomo di intelligenza. Era stato allontanato per divergenze tecniche. Max è sempre lui, un allenatore con grande facilità nel leggere le partite, abile nel tenere in piedi gli spogliatoi”.

OMNISPORT | 08-06-2021 09:48