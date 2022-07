14-07-2022 11:31

In un calciomercato semi-paralizzato dalla mancanza di risorse per molti top club di serie A, il Monza di Silvio Berlusconi rappresenta un’eccezione, con la sua voglia di investire e stupire in fase di campagna acquisti.

Monza, Galliani insegue un terzino leggendario

L’ultima voce riguardante la neopromossa in serie A riguarda addirittura un pluri-campione in Champions League, un giocatore che ha scritto la storia del calcio nell’ultimo decennio e che ora Adriano Galliani punta a portare in Italia.

“L’ultima pazza idea del Monza è l’ex Real Madrid Marcelo per la fascia sinistra. Avviati i contatti”, ha scritto su Twitter il giornalista della Gazzetta dello Sport Nicolò Schira, svelando l’identità del top player inseguito da Galliani.

Monza e la pazza idea Marcelo

Marcelo, 38 anni, ha visto scadere il suo contratto con il Real Madrid e il suo futuro non è ancora chiaro: il Monza potrebbe rappresentare un’avventura divertente con cui chiudere la sua strepitosa carriera.

La trattativa col terzino brasiliano è appena iniziata, tuttavia l’idea del Monza di andare a prendere Marcelo ha scatenato sui social l’entusiasmo degli appassionati di calcio, non solo dei tifosi del club lombardo.

Il mercato del Monza fa impazzire il web

“Se prendono Marcelo mi compro la maglia del Monza”, scrive ad esempio il tifoso milanista Lazeticismo. “Galliani vuole assicurarsi un primo anno in serie A pazzesco”, il commento di Tanuj. “Mammamia cosa stanno facendo Galliani e Berlusconi!”, aggiunge Soli. “Oggi Marcelo, domani Dani Alves e poi? Cristiano Ronaldo?”, ipotizza Flo.

“Il loro è già un grande mercato, ma con Marcelo sarebbe addirittura nettamente superiore a quello del Milan campione d’Italia”, sottolinea Nrdo. “È impazzito Galliani, ora si riprende Pato e Robinho”, scrive DaZ citando due vecchi amori del dirigente ex Milan. Hans, invece, prova a immaginare la difesa del Monza del prossimo campionato: “Birindelli–Ranocchia–Marlon-Marcelo: pura poesia”.

